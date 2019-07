Ein Erfolgsgeheimnis des Sports ist die Zentralisierung; die Besten ihrer Disziplin messen sich täglich im Training und werden dadurch noch besser. Warum lehnen Sie das ab?

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Ich brauche das nicht. Ich spüre immer mehr, dass ich eine Einzelgängerin bin. Wenn ich allein trainiere, kann ich mich auf mich fokussieren.

Konstanze Klosterhalfen, wie Sie eines der großen Lauftalente, ist nach Portland/Oregon gegangen, um sich dort zu verbessern . . .

Für mich kommt das nicht in Frage. Ich hatte immer mit Heimweh zu kämpfen. Ich brauche meine Schwäbische Alb, dort fühle ich mich wohl. Was mir auffällt in Deutschland: Jede von uns Läuferinnen macht ihr eigenes Ding. Konstanze ist in den USA, Gesa (Krause), Hanna (Klein), Elena (Burkart) machen ihr Ding: Jede von uns trainiert individuell, und jede bringt Leistung.