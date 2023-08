Sieben Bogenschützen in japanischer Kriegsrüstung knien in einer Reihe, feuern ununterbrochen und mit Gebrüll Pfeile ab. Sie ducken sich, rücken vor – und als alle Pfeile leer sind, stechen sie noch mit ihren Bogenspitzen zu. In harte Zielscheiben aus Holz bohrt sich ein solcher Pfeil einige Zentimeter rein; Menschen sind weicher.

Gut, dass diese Schützen keine Gegner hatten. Sie haben ihre Kunst bei der Eröffnungszeremonie der neuen Trainingsstätte des japanischen Bogenschießvereins Kyudojo mit Schüssen auf Attrappen vorgeführt. Auch ohne die Reihen von Speer- und Schwertkämpfern, die üblicherweise vor den Schützen an der Front standen, bekamen die Gäste so mitten in Frankfurt einen hautnahen Eindruck davon, wie vor hunderten Jahren wohl in Japan gekämpft wurde.