Kunstrad-Champion Lukas Kohl : 21:1 für den Lukinator

Kurz bevor er springt, steht Lukas Kohl in einer Turnhalle auf dem Sattel seines Rads. Er fährt im Kreis. Sein Blick ist auf den Lenker gerichtet. Die Arme ausgebreitet – wie die „Titanic“-Hauptdarstellerin an der Reling. Die meisten Kunstradfahrer haben in diesem Moment ein mulmiges Gefühl. Kohl sagt, er spüre keine Angst. Langsam verlagert er sein Körpergewicht nach vorn. Dann drückt er sich mit den Füßen vom Sattel ab. Der rechte Fuß landet auf dem rechten Griff seines Lenkers. Der linke verfehlt sein Ziel knapp. Das Fahrrad kippt zur Seite. Kohl stürzt zu Boden. Jetzt steht es 20:1 für ihn: Im Duell Kohl gegen den Mautesprung. Kohl gegen die Überwindung. Kohl gegen Kohl.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

2014 erhielt der 25-Jährige von einem früheren Trainer in weiser Voraussicht den Namen „Lukinator“ – eine Würdigung für jemanden, der eigentlich nur gegen sich selbst antritt. Kohl gefällt der Name. Seit 2016 hat er keinen Wettkampf mehr verloren, weder bei einer Bezirksmeisterschaft noch bei einer Weltmeisterschaft. An diesem Wochenende findet sie in Stuttgart statt, wo er 2016 seinen ersten WM-Titel gewann.