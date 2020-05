Sogar Würfel sind im Einsatz : Das völlig kuriose Sport-System auf Kuba

Yosvani Peñalver ist einer der besten Spieler beim Hauptstadtklub Industriales, sozusagen dem Bayern München des kubanischen Baseballs. Normalerweise stünde er um diese Zeit des Jahres im Stadion am Schlagmal und versuchte den kleinen Lederball möglichst aus dem weiten Rund zu dreschen. Stattdessen fand er sich kürzlich in einem improvisierten Studio wieder und probierte, seinem Team den Sieg zu erwürfeln. Es ist tatsächlich so: Es geht nun um Würfeln in diesem Sport.

Auch auf Kuba wurden vor Wochen alle Sportwettbewerbe wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Ob und wann die nationale Baseballliga starten kann, steht in den Sternen. In den Vereinigten Staaten wird die Saison mit Dream-Teams aus Stars der Vergangenheit und Gegenwart am Computer simuliert – ein durchschlagender Erfolg mit einem Millionenpublikum. Im Offline-Land Kuba sind solche digitalen Wettbewerbe nicht so einfach umzusetzen. Statt aufwendiger Online-Simulation also würfelt der TV- und Radio-Kommentator Reynier Batista mit geladenen Gästen die Ergebnisse real aus und nutzt die Zusammentreffen für Interviews. Eine sehr kubanische Idee.