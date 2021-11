Volleyballerin Krystal Rivers : Heldentaten einer Überlebenden

Aktualisiert am

Erst schwerste Geburtsfehler, danach Krebs – und heute Star in der Volleyball-Bundesliga: Krystal Rivers leistet in Stuttgart Unglaubliches und könnte zur weltbesten Spielerin auf ihrer Position werden.

Wieder gut geschmettert: Krystal Rivers führt mit Stuttgart die Tabelle an. Bild: Imago

Wenn ihr alles zu viel wird und ihr nur noch zum Weinen zumute ist, dann geht Krystal Rivers in die Küche. Kochen hat für sie etwas Tröstliches, ja Meditatives. Es helfe ihr dabei, erzählt die Volleyballspielerin des Bundesliga-Tabellenführers Allianz MTV Stuttgart, ihre emotionale Balance wieder zu finden, an schöne Dinge zu denken. Sie vergesse dann ihr Leid und quäle sich nicht länger mit der Frage, warum sie das alles getroffen habe? „Ich bin eine gute Köchin“, sagt die 27-Jährige mit einem Lächeln. Am liebsten bereitet sie Spareribs mit Makkaroni und Käse zu. „So ähnlich wie Käsespätzle.“

Die Amerikanerin mag die schwäbische Küche. Sie sei nicht „Superwoman“, betont sie. Einfach nur Krystal. Die alles Schwere in ihrem Leben bisher mit heiterer Gelassenheit durchgestanden hat. Aber auch sie erlebt hin und wieder Momente, in denen die Augen feucht werden. Dann kocht sie.