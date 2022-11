Insolvenz von FTX : Riskante Allianzen mit der Krypto-Welt

Aktualisiert am

New York

Die Insolvenz der Krypto-Börse FTX bringt prominente Sportler in Schwierigkeiten. Der Fall dürfte den zuletzt enormen Appetit auf Deals mit der Krypto-Welt erheblich reduzieren.

Die im kommunalen Besitz befindliche Halle in Miami, Heimat der Miami Heat, sah keine andere Möglichkeit, als den Vertrag mit FTX zu beenden. Bild: Reuters

Der erfolgreichste Footballprofi in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NFL ist ein gefragter Mann. Nicht nur weil er selbst mit 45 Jahren noch aktiv ist und die geistige und körperliche Fitness besitzt, eine Mannschaft zum Titelgewinn zu führen.

Man kann Tom Bradys Ansehen ebenso gut an seinen Auftritten als Sprachrohr für eine Reihe von Unternehmen ablesen, die ihn für gutes Geld in ihre Werbekampagnen einbauen. Seien es die Sportbekleidungsfirma Under Armour, die Automarke Aston Martin oder der Schuhhersteller UGG. Nun wurde allerdings deutlich, wie riskant solche Allianzen sein können.