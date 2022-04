Der Fall Daniel Kinahan : „No Drugs, No Champions“

Der Sportminister der pakistanischen Provinz Punjab scheint ein großer Freund sozialer Medien zu sein. Als er kürzlich in Dubai war, berichtete Rai Taimoor Khan Bhatti bei Twitter, Instagram und Facebook von seiner Reise. Er habe „das Team von Probellum“ getroffen, schrieb er, um über die Förderung des Boxsports in seiner Heimat zu diskutieren. Und so Gott will, Inschallah, werde es bald den ersten Kampf mit internationalen Weltklasseboxern in Pakistan geben. Von seinen Anhängern bekam er Hunderte Likes und Herzen. Nur einzelne Kommentatoren fragten kritisch: ob dem Minister denn nicht bewusst sei, mit wem er da so freundlich von den Fotos lächle?

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge



Ein halbes Jahr ist es her, dass Probellum die eigene Gründung bekannt gab, versehen mit der großspurigen Ankündigung, der mächtigste Boxpromoter der Welt werden zu wollen. Präsident des Unternehmens ist der Schweizer Richard Schaefer, der einst vom großen Bank- ins Boxgeschäft wechselte. Dem Kapital, auf das man Zugriff habe, sagte er der „Neuen Zürcher Zeitung“, seien nach oben keine Grenzen gesetzt.