Läuferin Konstanze Klosterhalfen sieht ihren Start im Halbmarathon als Ausflug. Nun will sie sich wieder voll auf die 5000 Meter konzentrieren – und arbeitet an ihrem Tempo.

An ihren Schuhen klebt noch der Staub. Er hat ihre weißen Turnschuhe dunkel gefärbt. Vor ein paar Tagen lief Konstanze Klosterhalfen noch in Iten in Kenia. Erst am Freitagmorgen flog sie nach Europa. Nun läuft sie auf dem Tartan in Dortmund. Sie tut das mit gewohnt schnellem Schritt. Anfangs ist Hanna Klein ihr dicht auf den Fersen. Fast meint man, dass Klosterhalfens schwingender Pferdeschwanz ihren Körper streifen müsste.

Zwei Runden vor dem Ziel erhöht Klosterhalfen das Tempo, verlängert die Schrittlänge und fliegt über die Bahn. Schüttelt alle hinter sich ab, überrundet andere Läuferinnen, deutsche Meisterin. Im Ziel strahlt sie, rennt durch die Halle, umarmt ihre Familie. Die anderen liegen auf dem Boden, stützen sich an der Bande ab. „Ach, ich dachte mir, dass es wirklich schnell vorbei ist“, sagt Klosterhalfen. Und meint damit die 3000 Meter in 8:34,89 Minuten. Klein wurde in 8:36,83 Minuten Zweite vor Lea Meyer, die in 8:50,83 Minuten ins Ziel lief.

Wird sie bald Marathon laufen?

In Valencia nahm Klosterhalfen, die am Samstag 26 Jahre alt wurde, im Oktober an ihrem ersten Halbmarathon teil und gewann ihn in 65:41 Minuten. Da stellt sich die Frage: Geht sie nun auf die längeren Strecken? Vier Wochen war sie in Iten, dem Zentrum des kenianischen Laufsports. Morgens drehen dort Hunderte Läufer und Läuferinnen ihre Runde. Unter ihnen: Klosterhalfen.

„Wenn man sieht, wie locker und schön die laufen, motiviert einen das.“ Sie liebt besondere Orte, die Atmosphäre. Wird sie bald Marathon laufen? „Ich werde irgendwann nicht darum rumkommen, weil ich das Laufen zu sehr liebe.“ Bisher sei das aber noch ganz weit weg. Erst einmal will Klosterhalfen wieder auf die kürzeren Strecken gehen. In Dortmund qualifizierte sie sich für die Hallen-EM Anfang März in Istanbul. Dort könnte ihr über 3000 Meter Laura Muir gefährlich werden, die Klosterhalfen 2019 in Glasgow abschüttelte.

„Ich weiß, was ich brauche“

In Dortmund genoss Klosterhalfen das Gefühl, schnell zu laufen. Ihren eigenen Rekord von 8:32,47 Minuten hatte sie zwar zuerst im Kopf, habe sich aber nicht darauf fixiert. Sie müsse erst wieder ein Gefühl für die kurze Strecke bekommen. Zuletzt hatte sie viel an ihrer Schnelligkeit gearbeitet. „Ich weiß, dass da noch mehr drinsteckt“, sagt Klosterhalfen. Sie hoffe, dass sie im Sommer zu ihrer alten Stärke zurückfinde.

Ihr Fokus in den nächsten Monaten wird auf den 5000 Metern liegen. „Ich werde die 10.000 nicht mehr zu oft laufen“, sagt sie. In München war Klosterhalfen vergangenes Jahr Europameisterin über 5000 Meter geworden, nach einer schwierigen Phase, die fast zwei Jahre angedauert hatte. Sie hatte Hüftbeschwerden, eine Oberschenkelverletzung und musste immer wieder pausieren.

Vor der Hallen-EM wird Klosterhalfen zu Hause in Leverkusen trainieren. Ihren Trainingsschwerpunkt hatte sie 2018 in die USA nach Portland verlegt. Sie wird von Pete Julian betreut, der früher im Nike Oregon Project angestellt war. „Ich werde sehen, wie weit ich in Istanbul gehen kann“, sagt sie. Es sei eine neue Situation, auf die sie sich intensiv vorbereite: „Ich weiß, was ich brauche.“

Ihren Halbmarathon-Start sieht Klosterhalfen als Ausflug, um läuferisch noch mehr freizusetzen. Was ihr auffiel: Ohne Pacemaker sei sie angespannter. Sie könne dann schwer einschätzen, wo sie stehe. In Dortmund aber habe sie eine neue Energie im deutschen Laufsport gespürt. Das lag wohl auch an Hanna Klein, deren Schritte sie im Rücken spürte. „Ich habe aber probiert, mich auf mich zu fokussieren“, sagt Klosterhalfen. Es sei cooler, als nur gegen sich selbst zu laufen. Und sie habe gewusst: „Ich kann mein Tempo noch verschärfen.“