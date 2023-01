Tod in der Welle : Surfen im „Wilden Westen“

Nach dem tödlichen Unfall im Surfparadies Nazaré muss die Gemeinde in Portugal reagieren: Es gilt, die richtigen Schlüsse zu ziehen und der Verantwortung für das Spiel um Leben und Tod gerecht zu werden.

Der Tod surft mit: Sebastian Steudtner in den Wellen von Nazaré. Bild: AP

Ein letztes Aloha! So überschrieb der brasilianische Surfer Ian Cosenza seinen Post auf Instagram, mit dem er sich von seinem Freund und Landsmann Márcio Freire verabschiedete, der am vergangenen Donnerstag in den Wellen vor dem portugiesischen Fischerdorf Nazaré tödlich verunglückte.

Freire war das erste Todesopfer am berühmten Praia do Norte, dem Nordstrand von Nazaré, der 2010 als Big-Wave-Hotspot entdeckt und seither nicht nur zum Mekka von Profi- und Amateursurfern, sondern auch zu einer Touristenattraktion geworden ist.

Kein Respekt vor den Wellen

Das Örtchen Nazaré, das früher regelmäßig in Winterschlaf verfiel, nachdem die letzten Sommertouristen abgereist waren, ist seither rund ums Jahr geöffnet. Wenn die größten Wellen, die mit den Winterstürmen kommen, an den Nordstrand schlagen, stehen oft Tausende Zuschauer auf der bis zu 60 Meter hohen Klippe und schauen den Surfern zu, die sich, von Jetskis gezogen, in die Monsterwellen wagen.