Ausraster von Zverev : So nicht, liebe Kinder!

Immer wenn es heißt, ein Mensch habe sich in kurzer Zeit radikal gewandelt, muss man misstrauisch werden. So einfach ist das nicht mit dem Ändern, wie man leider auch an Alexander Zverev sieht, dem Tennisprofi, der gerade einen Schiedsrichter als „verdammten Idioten“ bezeichnet hat. Zverev hatte sich ohne Zweifel in der Person geirrt. Viel treffender wäre es gewesen, er hätte seinen englischen Beleidigungs-Sprachschatz auf einen Wüterich namens Alexander Zverev angewandt.

Wie kann man nur mit seinem Schläger ein ums andere Mal auf den Stuhl des Schiedsrichters einprügeln, auf dem dieser noch sitzt, wie Zverev das am Dienstagabend beim Turnier in Acapulco tat. Der erschrockene Italiener Alessandro Germani konnte gerade noch seinen Fuß wegziehen, sonst wäre er von dem durchgeknallten Hamburger getroffen worden.