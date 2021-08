Rennen über zwei Meilen : Klosterhalfen läuft wieder deutschen Rekord

Knapp zwei Wochen nach ihrem Olympia-Start in Tokio ist Konstanze Klosterhalfen in Eugene zur schnellsten Deutschen über zwei Meilen avanciert. Auf der selten gelaufenen und nicht-olympischen Strecke blieb die 24-Jährige am Freitag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Oregon in 9:18,16 Minuten sogar noch knapp unter der bisherigen europäischen Bestzeit der Irin Sonia O’Sullivan (9:19,56).

Klosterhalfen wurde zum Auftakt des zweitägigen Diamond-League-Meetings in Eugene Vierte. Die beste deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin startet für Bayer Leverkusen und trainiert in den USA. Siegerin Francine Niyonsaba aus Burundi verfehlte in 9:00,75 Minuten die 14 Jahre alte Weltbestzeit der Äthiopierin Meseret Defar (8:58,58) nur knapp. Schnellste Deutsche über die zwei Meilen (3218,7 Meter) war bisher Luminita Zaituc in 9:47,38 Minuten. Der DLV führt für diese Distanz aber weder Rekorde noch offizielle Bestleistungen.

Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan hat den Weltrekord auf ihrer Goldstrecke über 5000 Meter deutlich verpasst. Die 28 Jahre alte Niederländerin sicherte sich in 14:27,89 Minuten zwar den Sieg, blieb aber mehr als 20 Sekunden über der Weltrekordzeit der Äthiopierin Letesenbet Gidey (14:06,62). Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Hassan das erhoffte Gold-Triple verpasst: Sie gewann die 5000 und die 10.000 Meter; über 1500 Meter musste sie sich mit Bronze begnügen. Klosterhalfen war bei Olympia leer ausgegangen, blieb bei den 10.000 Metern aber nur knapp über ihrem deutschen Rekord. Wegen eines Belastungssyndroms im Becken hatte die 24-Jährige in diesem Jahr länger aussetzen müssen.

Im Stadion Hayward Field in Eugene sollen im Juli 2022 auch die um ein Jahre verschobenen Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfinden.