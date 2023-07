Hürden oder andere Hindernisse sind nichts, was Karsten Warholm in seinem Vorwärtsdrang aufhalten könnten. Im 400-Meter-Hürdenlauf beim Diamond-League-Meeting in Stockholm rannte er einmal mehr der Konkurrenz davon. Der Olympiasieger stürmte auf Bahn acht mit seinen langen Schritten einem ungefährdeten Sieg in 47,57 Sekunden entgegen.

Fast alle seiner Konkurrenten auf den Innenbahnen hatten allerdings auch eine Hürde mehr zu überwinden als der Seriensieger aus Norwegen und konnten den Lauf nicht regulär beenden. Kurz vor dem Ziel hatten sich Demonstranten auf den Bahnen zwei bis sechs aufgebaut und stellten sich den Läufern mit Plakaten in den Weg.

Vor allem der Este Rasmus Magi und der Italiener Alessandro Sibilio auf den Bahnen drei und vier waren betroffen – sie hielten sich jedoch nicht lange mit den Forderungen der Aktivisten auf, sondern rannten einfach durch die Plakate hindurch. Angesichts ihres hohen Tempos auf der Zielgeraden fielen die drei Klima-Demonstranten um wie Kegel auf einer Bowlingbahn.

Eine Kollision, die gefährlich hätte werden können, vermieden die Läufer, die in 49,04 sowie 49,11 Sekunden auf den Plätzen drei und vier ins Ziel trudelten. Kyron McMaster (Britische Jungferninseln) rannte auf Bahn sieben weitgehend unbehelligt als Zweiter ins Ziel (48,94). „Heute gab es eine elfte Hürde", meinte der Franzose Wilfried Happio, der Fünfter (49.67) wurde.

Weltrekordler Warholm hatte zwar freie Bahn, sei aber vor der Ziellinie auch „etwas irritiert“ gewesen, wie er danach sagte: „Was zur Hölle geht da vor“, sei es ihm durch den Kopf geschossen. Später zeigte er sich erzürnt über die Aktion der Aktivisten. „Was sich diese Leute leisten, ist unmöglich“, kommentierte Warholm im Interview mit dem Schweizer Fernsehsender SRF. Es sei immer in Ordnung, eine Meinung öffentlich mitzuteilen – dies müsse aber in einer zivilisierten Art und Weise passieren. Die Demonstranten auf der Bahn hätten Athleten an der Arbeit gehindert, die sich monatelang auf ihr Rennen vorbereiten: „Das ist schlechter Stil“.

Karsten Warholm, Doppel-Weltmeister und zweifacher Europameister, der seit 2017 bei allen größeren Rennen über seine Spezialstrecke siegte, hatte bei widrigen Bedingungen in Stockholm Bahn acht gewählt, um möglichst unbehelligt vom Wind im Schatten der Tribüne laufen zu können. Außerdem kann er dadurch nicht sehen, was sich auf den anderen Bahnen abspielt und sein „eigenes Rennen“ bestreiten. „Ich laufe blind“, sagte der Norweger über seine Taktik: „Das ist meine Art zu laufen“. Am Sonntag unterlief er damit auch den Protest der Demonstranten.