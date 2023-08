Zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft, Janja Garnbret klettert an einer geneigten Wand. Das erfordert Balance und Feingefühl. Sie muss sich mit ihrem linken Fuß auf einen sehr kleinen Tritt stellen, ihr Gewicht darauf verlagern. Sie spürt keinen Schmerz in ihrem großen Zeh. In dem Moment, sagt sie, habe sie gewusst, sie ist bereit. Die Verletzung, die sie sich zugezogen hatte, liegt hinter ihr.

Wie sehr sie die „richtige Janja“ ist, wie sie diese Version ihrer selbst nennt, zeigte sie bei der Weltmeisterschaft in Bern. Ab dem Boulderhalbfinale schaffte sie alle Routen beim ersten Versuch, Gold. Im Lead holte sie die Silbermedaille. Das ist etwas Besonderes. Meist ist es so: Wenn Garnbret, 24 Jahre alt, Slowenin, mitmacht, gewinnt sie. Freitagabend, großes Finale in der Kombination aus Bouldern und Lead, die ersten drei qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele in Paris. Die Scheinwerfer strahlen die Boulderwand an. Wenn der Name „Janja“ fällt, jubelt das Publikum.