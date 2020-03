Wandsportart bei Olympia : Ein Verrat am Geist des Kletterns

Wie seine Sportlerkollegen ist Jan Hojer mit dem Ziel aufgewachsen, in der größer werdenden, aber immer noch überschaubaren Kletterszene Aufsehen zu erregen. Aber bei den Olympischen Spielen anzutreten? Niemals, dachte er, dafür hatte er sich die falsche Sportart ausgesucht. Hojer hatte als Kind in Frechen bei Köln das erste Mal eine Kletterhalle betreten, weil seine ältere Schwester jemanden brauchte, der ihr Sicherungsseil hielt. Damals, um die Jahrtausendwende, war Klettern noch eine absolute Randsportart. Das hat sich stark verändert.

Seit sieben Jahren ist Hojer nun Kletterprofi. „Ich habe das Glück, von meinem Sport leben zu können“, sagt er. Zum einen, weil der 28-Jährige konstant zur Weltspitze gehört. Zum anderen, weil Klettern boomt. Hojer wird getragen von einer schnell wachsenden breitensportlichen Basis. Mittlerweile sind in Deutschland mehr als 300 Kletterhallen für die rund 500.000 Aktiven in Betrieb. Und es eröffnen immer mehr. Weil die Einstiegshürden in diesen Sport so niedrig sind; weil die Erfolgserlebnisse früh kommen; weil es an den Wänden für jedes Leistungsniveau die passende Route gibt.