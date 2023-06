Sie hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie in der Lage war, die dramatische Geschichte in allen wichtigen Details zu erzählen. Über eine Kette von Ereignissen zu sprechen, in denen es um Leben und Tod ging. Sie – das ist Serena Williams, eine der berühmtesten und erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt, die 23 Tennis-Grand-Slam-Titel allein im Einzel gewonnen hat und in ihrer langen Karriere 90 Millionen Euro an Preisgeldern.

Die Geschichte handelt auf den ersten Blick von einem der natürlichsten Vorgänge der Welt: von der Schwangerschaft und Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia im Herbst 2017. Eine Erfahrung, die die damals 36-Jährige anfänglich auch als etwas sehr Positives erlebt hat und die sie beinahe sportlich nahm: „Ich weiß, man soll das nicht sagen: aber mir hat das gefallen. Die Wehen, die Krämpfe, das Gefühl, wie mein Körper versucht, das Baby herauszubringen.“