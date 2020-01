Quarterback Kirk Cousins : Ein Hochbezahlter und der Druck der Football-Welt

Auf dem Konto von Kirk Cousins landen allein in diesem Jahr 31 Millionen Dollar (28 Millionen Euro). Das sind 85.000 Dollar pro Tag. Der Quarterback der Minnesota Vikings ist damit einer der Spitzenverdiener im American Football. Spitzenleistungen aber zeigt der 31-Jährige eher selten. Nicht wenige in der National Football League (NFL) halten Cousins für überschätzt. Und für deutlich überbezahlt. Das hat auch Gründe, denn Cousins hat vor allem eine große Schwäche: Öffentlicher Druck macht ihm zu schaffen. Der 1,91 Meter große Modellathlet spielt seit 2012 in der besten Football-Liga der Welt. Und er hat bislang jede Partie als Starter an einem Montagabend, dem quotenstärksten TV-Termin, verloren. Immerhin neun an der Zahl. Die schlechteste Bilanz in der NFL-Geschichte.

Umso erstaunlicher war es also, als Cousins zum Abschluss der ersten Play-off-Runde in der Nacht zum vergangenen Montag mit seinem Team den Mitfavoriten New Orleans Saints aus dem Rennen um den Super Bowl warf. Mit unzähligen Kameras im Nacken, vor 73.000 Zuschauern in der Arena und Millionen Menschen vor den Fernsehern. „Es war keine einfache Umgebung“, sagte der Quarterback nach dem 26:20 im sogenannten „Wildcard Game“, das ihn abseits des üppigen Salärs vor allem um eine wichtige Erfahrung reicher gemacht haben dürfte. Er kann wohl doch in den ganz wichtigen Partien seine Leistungen abrufen.

„Es wird immer Menschen geben, die einen kritisieren. Und das ist okay“, sagte Cousins. „Aber seit ich in der NFL bin, entwickele ich mich kontinuierlich weiter.“ Mitspieler Kyle Rudolph, der den entscheidenden Pass seines Spielmachers in der Verlängerung gefangen hatte, sagte: „Vor dem Duell meinten einige, Kirk könne keine Spiele gewinnen. Ich denke, heute haben wir sie eines Besseren belehrt.“ Damit zielte Rudolph wohl auch auf Saints-Profi Cameron Jordan ab, der vor dem Spiel in einem Radio-Interview bei der Einschätzung des Vikings-Quarterbacks in Lachen ausgebrochen war.

Insgesamt 84 Millionen Dollar lässt sich Minnesota Cousins’ Dienste für festgeschriebene drei Jahre kosten. Das Besondere daran: Die Summe ist nicht wie sonst üblich etwa erfolgsabhängig gestaffelt, sondern in dieser Höhe voll garantiert. 2018 verdiente der langjährige Spielmacher der Washington Redskins 24 Millionen, 2019 waren es 29 Millionen Dollar. Der Vertrag mit Cousins läuft noch eine Saison, dann werden sich beide Seiten wohl wieder zu Verhandlungen treffen. Ob dabei ein neuer Vertrag mit ähnlichen Konditionen herausspringt? Das wird wohl auch von den kommenden Wochen abhängen. An diesem Samstag (22.35 Uhr MEZ bei Pro Sieben) geht es in der nächsten Play-off-Runde gegen die San Francisco 49ers. Wieder wird die ganze Football-Welt zusehen.