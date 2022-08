14 Jahre alte Helen Kevric : Die Debatte um das Kindeswohl im Turnen

Mit diesen Ergebnissen hatten auch die größten Optimisten nicht gerechnet: zwei Goldmedaillen und Team-Bronze für die deutschen Frauen – die erfolgreichste Turn-EM in der bisherigen Historie des Deutschen Turner-Bundes. Was in dieser Statistik noch fehlt, mit Blick auf die Zukunft aber keineswegs unwichtig ist, sind die Resultate der Juniorinnen-EM, die am vergangenen Wochenende ebenfalls in München stattfand.

Auch hier gab es hervorragende Resultate: Helen Kevric, 14 Jahre alt, ist die erste deutsche Junioren-Europameisterin, das Team gewann Bronze. „Ich bin sehr glücklich und happy“, sagte Kevric, als ihr Sieg feststand. Claudia Schunk, Bundestrainerin für den Nachwuchs, nannte es ein „super Ergebnis“.