Leichtathletin Katharina Bauer : Schutzengel unter der Haut

Aktualisiert am

Vor drei Jahren hatte Katharina Bauer tausende Extraherzschläge am Tag. Heute ist sie die erste Stabhochspringerin mit Defibrillator – und kehrt immer wieder zurück.

Wer Katharina Bauer im Fernsehen zuschaut, wie sie sich in die Höhe windet, kann es nicht sehen. Unter ihrem linken Arm ist eine Narbe, darunter ein kleines Kästchen, etwa so groß wie eine Schmuckschachtel. Die Stelle fühlt sich hart an, wie Plastik. Unter der Haut verborgen: ihr Defibrillator.

Katharina Bauer ist Stabhochspringerin, deutsche Hallenmeisterin, sie nimmt an Europa- und Weltmeisterschaften teil – und sie hat einen Herzfehler. 15.000 bis 18.000 Extra-Schläge hat ihr Herz vor drei Jahren innerhalb eines Tages noch produziert.