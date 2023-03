Der Radsport ist ein knüppelhartes Gewerbe. Es braucht Talent und noch mehr einen unbeugsamen Willen, sich jahrelangen Strapazen zu unterziehen, um überhaupt nur in die Nähe zu gelangen davon, mit Pedale treten sein Geld zu verdienen. Es braucht aber auch Glück. Glück bei innerhalb von Sekunden zu treffenden Entscheidungen im Rennen, Glück bei den richtigen Karriereschritten zur rechten Zeit.

Nun hat Miguel Heidemann zuletzt in seinem Sport nicht nur kein Fortune gehabt, sondern ausgewachsenes Pech. Dass er als studierter Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau zuvor nicht alles auf die Karte Profiradsport gesetzt hat, kommt ihm zugute. Denn sonst wäre es schier zum Verrücktwerden gewesen, wie seine noch junge Karriere nach stetiger Aufwärtsentwicklung bis ins Peloton bei WorldTour-Rennen jäh ausgebremst worden ist. Unverschuldet.

„Mega traurig“

Was ist geschehen? Der Darmstädter hatte für die Saisons 2022 und 2023 einen Vertrag beim Team B&B Hotels – KTM unterschrieben, einem französischer Zweitdivisionär, der aber bei fast allen großen Rennen und Rundfahrten präsent ist. Als Neuling auf diesem Niveau strampelte sich Heidemann im ersten Jahr in einer klassischen Helferrolle ab, machte seine Sache als zudem angriffslustiger Fahrer in zig Ausreißergruppen gut. Im Feld der prestigeträchtigen Dauphiné-Rundfahrt radelte Heidemann, dessen besondere Stärken im Zeitfahren liegen und der mit unter 70 Kilogramm bei 1,87 Metern auch gut am Berg ist, Schulter an Schulter mit den Besten seiner Zunft.

Doch im vorigen Spätherbst war plötzlich vom Aus des Teams aus wirtschaftlichen Gründen die Rede. Anfang Dezember, als allerorten in den Mannschaften die Budget- und Kaderplanung längst abgeschlossen war, war es für Heidemann traurige Gewissheit. Sein Management klapperte zwar noch alle Equipes der ersten und zweiten Liga im Radsport ab – vergebens. „Mega enttäuscht“ sei er zunächst gewesen, erzählt der 25-Jährige. Aber dann „sehr dankbar“, dass sein altes Continental-Team Team Leopard TOGT irgendwie noch ein Plätzchen für ihn aushob. Einmal von der dritten Liga an die Spitze und wieder zurück.

„Mehr Zeit an Bahnhöfen als im eigenen Bett“

Doch selbst in seinem alten, nunmehr nach Fusion dänischen Team muss er sich zunächst gedulden. Nicht leicht für jemanden, der als unter anderem Weltmeisterschaftsteilnehmer schon mehr als nur geschnuppert hat am großen Radsport und sich nun über kleinere Veranstaltungen wieder neu in den Vordergrund fahren muss. „Es wäre nicht fair und ein schlechtes Zeichen, wenn ich als Späthinzugekommener jetzt Kollegen aus ihrem Rennprogramm boxte“, sagt Heidemann. Zwar ist er am 12. März ein kleines Rennen in den Niederlanden gefahren, doch ansonsten gehen Blick und Formaufbau weiter voraus. Luxemburg-Rundfahrt und Dänemark-Tour sind die großen Ziele.

Heidemann will das Glück im Sattel wieder auf seine Seite ziehen. Der gebürtige Trierer hat dem Trend widerstanden im Radsport, dass immer jüngere Fahrer in die erste Reihe gepusht werden. Als deutscher U-23-Zeitfahrmeister 2020 und 2021 und Rang zwei im Jahr darauf bei den Profis, nur geschlagen vom Eschborner Weltmeister Tony Martin, hatte er sein Profil geschärft. Doch der kluge Kopf mit Interessen über den Sport hinaus hat es „zu meiner ersten Priorität gemacht, das Studium in Darmstadt abzuschließen“, so Heidemann, der angehende Ingenieur.

„Mit Knien und Ellbogen an der Bande gebremst“

In seinem ersten richtigen Profijahr nach dem Bachelorabschluss spürte Heidemann, „wie wichtig es ist, wenn Regenerationszeit auch wirklich Regenerationszeit ist“. Wenn er die Beine nicht nur unter den Schreibtisch strecken, sondern wirklich mal hochlegen konnte. Auch mental habe er sich, als er noch zwischen Rad und Studium hin und her wechselte, mitunter mehrmals am Tag, nie wirklich entspannen können. Dafür machte er als Profi im Radsport-Wanderzirkus die Erfahrung, „dass ich mehr Zeit an Bahnhöfen und Flughäfen als im eigenen Bett verbracht habe“. Und dass an der Spitze seines Sports auf brutalem Niveau geradelt wird. Als bei der Dauphiné-Rundfahrt „gemütlich gefahren wurde“, so Heidemann, „war es so schnell, als wenn in der Continental-Klasse zuvor Vollgas gefahren wurde“.

Mehr zum Thema 1/

Schnell war Heidemann auch im September bei der WM in Australien für den Bund deutscher Radfahrer unterwegs. Doch in einer Abfahrt brach tatsächlich sein Lenker – und Heidemann hatte bange Augenblicke zu überstehen, als er feststellte, dass die im Rahmen verlaufenden Bremsleitungen auch hin waren. Lange vor der letzten verbliebenen Kurve ließ er ausrollen, im Ziel „habe ich dann mit Knien und Ellbogen an der Bande gebremst“, erzählt Heidemann schmunzelnd. Rang 20 unter der versammelten Weltelite war vor diesem Hintergrund eine starkes Ergebnis. Davon und etwas mehr Glück wird es nun mehr brauchen.