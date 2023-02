Die Parallelen sind unverkennbar. Ein Trainer, der in aussichtslos scheinenden Momenten richtige Schlüsse zieht und Entscheidungen trifft. Ein Quarterback, der Widerständen trotzt und dann zur Stelle ist, wenn er am meisten gebraucht wird: Die Kansas City Chiefs befinden sich auf bestem Weg, zur nächsten Football-Dynastie in der National Football League (NFL) zu werden. Weil sie alles haben, was es dafür braucht. Alle haben, die dafür wichtig sind. Und nun, nach der dritten Finalteilnahme in vier Jahren auch zum zweiten Mal im Super Bowl triumphierten.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Sechs NFL-Titel haben Cheftrainer Bill Belichick und Quarterback Tom Brady zwischen 2002 und 2019 mit den New England Patriots gesammelt, eine Anzahl, die bis heute in einer solch kurzen Zeitspanne unerreicht ist. Aber ob sie es auch bleibt? Nicht ausgeschlossen, dass Kansas City sich dieser Marke nähern wird in den kommenden Jahren.