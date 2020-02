Sieg im Super Bowl : Die große Triumphnacht des Patrick Mahomes

Im rot-gelben Konfettiregen mischten sich Schweiß mit Tränen. Tränen der Freude. Tränen des schier grenzenlosen Glücks. Der ohnehin schon tosende Lärm schwoll zu einem Orkan an Jubelrufen an, die Tribünen bebten, die Sitzschalen wackelten in ihren Aufhängungen. Zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert gewannen die Kansas City Chiefs wieder den Super Bowl, das wichtigste Spiel im American Football. Und das aus gutem Grund, wenn man diejenigen fragte, die sich da zu Zehntausenden in den Armen lagen. Oder die, die auf dem Podest inmitten der rot-gelben Wolke standen.

„Das ist das Größte überhaupt“, sagte der sichtlich emotionale Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes nach dem Schlusspfiff. „Wir haben nie den Glauben verloren, nie aufgegeben. Danke an mein Team, danke an Kansas City. Wir haben es geschafft!“ Schweiß, Tränen, ein bisschen Konfetti und viel Glück: Mehr brauchte es nicht, um einem denkwürdigen Abend seine verdiente Schlusspointe zu verleihen.

Schon lange vor dem deutlichen, am Ende aber auch etwas zu hohen 31:20-Erfolg der Chiefs hatte die Vorfreude auf das, was da kommen sollte an diesem Februarabend in Miami, wie ein Flirren in der Luft gelegen zwischen Palmen, strahlend blauem Himmel und der rot glühenden Sonne. Hunderttausende Fans aus den gesamten Vereinigten Staaten hatten die Stadt tagelang in eine einzigen Super-Bowl-Party verwandelt. Lautstark besangen die Anhänger dabei ihre Teams, klatschten, jubelten, trugen stolz ihre Farben zur Schau. Ohne jeglichen Anflug von Aggression oder Gewalt, ohne irgendeine Form von ernst gemeinter Rivalität.

Es war ein großes Miteinander und kein Gegeneinander von Sportbegeisterten aus aller Welt, und sie alle wurden belohnt mit einem Finale, das den Beinamen „Spiel der Spiele“ zurecht getragen hatte. Und in den Schlussminuten dieser Partie, dem Endspiel der National Football League (NFL), als sich abzeichnete, dass die Mannschaft gewinnen sollte, die zwar längst nicht alles, aber eben doch sehr viel richtig gemacht hatte im Duell mit den San Francisco 49ers, kannte der Jubel schließlich keine Grenzen mehr.

Mit den San Francisco 49ers verpasste auch Mark Nzeocha die Chance, als dritter Deutscher den Titel beim größten Einzelsportevent der Welt zu holen. Bislang haben sich nur Sebastian Vollmer und Markus Koch den begehrten Siegerring für die Champions sichern können. Dabei war der 30-Jährige vom ersten Spielzug an auf dem Rasen. Vor allem wenn der Ball lang über das Feld getreten wurde, kam Nzeocha bei San Francisco zum Einsatz.

Dabei war die Partie, zu deren Beginn dem kürzlich tragisch ums Leben gekommenen Basketball-Stars Kobe Bryant gedacht worden war, mit weit weniger sportlichem Spektakel gestartet, als viele zuvor erwartet hatten. Patrick Mahomes, der nun neue Shootingstar der NFL, hatte sichtlich mit dem Druck der giftigen 49ers-Verteidigung zu kämpfen. Immer wieder setzten ihm Nick Bosa und Co. gehörig zu, immer wieder störten sie die filigrane Angriffstaktik ihres Gegners. Das führte beim erst 24 Jahre alten Mahomes zu Fehlern, und der Offensivmotor aus Kansas City, für ihre herausragende Saison hochgelobt, kam zunächst gehörig ins Stottern.