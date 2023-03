Aktualisiert am

Ein besonderer Schutz für den wertvollsten Spieler? Das fand Alfred Gislason übertrieben: „Juri hat bei der Weltmeisterschaft viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist normal in dem Bereich. Er muss sich daran gewöhnen.“ Der Bundestrainer erinnerte daran, wie groß das Gezerre um Juri Knorr bei der WM im Januar in Schweden und Polen gewesen war: „Natürlich gab es viele Nachfragen. Jeder Sender wollte jeden Tag ein Interview mit Juri haben. Wir mussten das reduzieren.“ Pläne, den 22 Jahre alten Spielmacher zukünftig weiter abzuschirmen, gebe es keine, sagte Gislason am Dienstagmittag.

Der Bundestrainer meldete sich aus dem schleswig-holsteinischen Ostseebad Damp. Dort bereitet sich die Nationalmannschaft seit Montag auf zwei Länderspiele gegen Dänemark vor. Nur fünf Wochen nach den teils begeisternden Auftritten bei den globalen Titelkämpfen haben sich die Elitespieler des Deutschen Handballbundes (DHB) wieder versammelt.