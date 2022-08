Kampf ums Geschlecht : Wie Trans-Athleten in den USA verdrängt werden

Lia Thomas wurde als erste Transgender-Frau überhaupt Meisterin der Collegesport-Eliteklasse in den Vereinigten Staaten. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Chelsea Mitchell hatte ein mulmiges Gefühl bei den Hallenmeisterschaften der Highschool-Leichtathleten im Februar 2020 in ihrem kleinen Bundesstaat unweit von New York. Ein Jahr zuvor hatte sie über die gleiche Distanz von 55 Yards nur den dritten Platz belegt und war dabei von zwei Trans-Mädchen geschlagen worden. Daraufhin hatte sie zusammen mit zwei anderen Sprinterinnen eine Beschwerde im Washingtoner Bildungsministerium eingereicht, in dem es eine Ab­teilung gibt, die sich um die Einhaltung der Bürgerrechte an Amerikas Schulen kümmert.

Doch nun hockte neben ihr in der Halle in Newhaven abermals eine der beiden Gegnerinnen in den Startblöcken, gegen die sie ein Jahr zuvor verloren hatte. „Ich müsste eigentlich selbstbewusst sein“, schrieb sie später in einem Meinungsbeitrag in der landesweit erscheinenden Zeitung „USA Today“, weil sie eine gute Chance ha­be, „das Rennen zu gewinnen“. Doch die „niederschmetternde Erfahrung“ des Vorjahres habe ihr vermittelt: „Ich bin nicht gut genug, mein Körper ist nicht gut genug. Und egal, wie hart ich arbeite, es bleibt unwahrscheinlich, dass ich Erfolg habe.” Weshalb? „Weil ich eine Frau bin.“

Vorwurf zurückgewiesen

Ihr Text war als emotionales Plädoyer gegen die Regularien der Connecticut Interscholastic Athletic Conference gedacht, die Sportwettbewerbe von Schülern im Bundesstaat organisiert und Trans-Athleten zulässt. Kurz zuvor war ihre Zivilklage gegen diese Statuten vor einem Bundesgericht ab­schlägig beschieden worden. Der Richter wies den Vorwurf, dass bei den Rennen „Jungen regelmäßig Mädchen verdrängen“ und dass die Startberechtigung von Trans-Mädchen eine gesetzwidrige Diskriminierung von jungen Frauen zur Folge habe, zwar aus formaljuristischen Gründen zurück.

Aber er hätte genauso gut auf die Resultate der Meisterschaften von 2020 eingehen können. Denn Mitchell hatte die missliebige Konkurrentin neben ihr nicht nur einmal geschlagen, sondern zweimal. Im Vorlauf mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung und im Endlauf sogar mit 22 Hundertstelsekunden.

Trotz der fadenscheinigen Argumentation, die solche Details gern unterschlägt, ging die Rechnung für die Alliance Defending Freedom auf, deren Anwälte Mitchells Klage vorangetrieben hatten. Die von zahlreichen Repräsentanten konservativer christ­licher Glaubensgemeinschaften in den Neunzigerjahren gegründete Einrichtung setzt sich unter dem Banner der Religionsfreiheit unter anderem dafür ein, die in den vergangenen Jahren ge­setzlich verankerte Gleichbehandlung von homosexuellen und Trans-Menschen zurückzudrängen.

Im konkreten Fall sah man die Chance, die sportwissenschaftlichen Debatten über das Leistungsvermögen von Athleten nach einer Geschlechtsumwandlung vom Mann zur Frau zu instrumentalisieren. Tatsächlich zielt die Kampagne der Or­ganisation darauf ab, die gesellschaftliche Gleichstellung von Trans-Personen zu unterminieren.

Austausch von Schlagwörtern

Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida, ein Mann mit Ambitionen auf das Amt des Präsidenten, nutzte im März die Kontroverse um die College-Schwimmerin Lia Thomas dazu, eine amtliche Proklamation zum Ergebnis der amerikanischen Hochschulmeisterschaften im Schwimmen über 500 Yards Freistil (umgerechnet rund 450 Me­ter) herauszugeben.

Danach habe nicht etwa Thomas das Rennen ge­wonnen, sondern die aus Florida stammende Emma Weyant, die mit einem Rückstand von 1,75 Sekunden Zweite geworden war. Thomas war für die University of Pennsylvania an den Start gegangen. Weyant für die Universität Virginia. Das fragliche Rennen fand nicht in Florida, sondern in Atlanta statt. Trotzdem fühlte sich DeSantis zuständig und er­klärte, an den amerikanischen Hochschulen würde man den „Frauensport zerstören“. Es werde „Ideologie über Biologie gestellt“.

Im Austausch von Schlagwörtern gehen relevante Informationen unter. So fand der konservative Gouverneur Spencer Cox heraus, als er ein Gesetz unterzeichnen sollte, das Trans-Sportlerinnen an Schulen in Utah ausschließt: Es nehmen rund 75.000 Jugendliche am Schulsport teil. Von denen hatten vier eine Geschlechtsangleichung hinter sich, davon in nur ei­nem Fall von männlich auf weiblich. Cox legte sein Veto gegen das Vorhaben ein und riskierte damit seine Wiederwahl 2024. Denn nur wenige Tage später überstimmten die beiden ge­setzgebenden Kammern in Salt Lake City seinen Einspruch mit der notwendigen Mehrheit.