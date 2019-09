© dpa

Jürgen Klopp (im Bild bei einer Ehrung mit dem Mainzer Medienpreis 2018) ist derzeit das Aushängeschild des deutschen Fußballs. In Zeiten der Krise der Nationalmannschaft und des eher dürftigen Abschneidens der Topklubs in den Europapokalwettbewerben hält der 52 Jahre alte Trainer die Fahne des deutschen Fußballs hoch. Mit dem FC Liverpool hat er 2019 erstmals in seiner Karriere die Champions League gewonnen nach einem Finalsieg gegen Tottenham Hotspur.