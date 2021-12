Judoka Eduard Trippel : „Gold wäre doch drin gewesen“

In der Rüsselsheimer Walter-Köbel-Halle ist der Weg vom Sportler-Eingang bis zum Dojo im Keller mit Postern plakatiert, die den Judoka Eduard Trippel mit seiner Silbermedaille von den Olympischen Spielen in Tokio zeigen. Ein Treffen mit dem 24-Jährigen an seiner Trainingsstätte.

Herr Trippel, wie fühlt es sich für Sie an, sich hier selbst auf Schritt und Tritt zu begegnen?

Das fühlt sich auf jeden Fall cool an, weil ich immer wieder an meinen Erfolg erinnert werde. Es ist mir aber auch ein bisschen unangenehm, wenn ich mit Freunden oder Bekannten hier reinkomme. Ich versuche eigentlich relativ bescheiden zu bleiben, und jetzt hängen hier nur Bilder von mir. Andererseits habe ich die Poster ja nicht selbst aufgehängt, sondern der Verein. Deswegen fühle ich mich schon ein bisschen geehrt.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Hat sich im Alltag etwas geändert?

Was ein klarer Unterschied ist zu früher: Die Leute erkennen mich jetzt auf der Straße. Wenn ich durch Rüsselsheim gehe, kommt immer einer und sagt: „Eh, du bist doch dieser Eduard Trippel“. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man diese Aufmerksamkeit bekommt. Mein Sport ist in Deutschland ja nicht so beliebt. Wenn mich dann jemand in meiner Stadt erkennt, dann macht mich das schon stolz. Ich ging davon aus, dass keiner meine Judo-Wettkämpfe mitverfolgt. Aber offenbar haben es sehr viele Leute gesehen. Das macht mich glücklich.

Das ist der Eindruck von außen. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus?

Ich habe für mich selbst diesen inneren Seelenfrieden gewonnen. Zuvor hatte ich mich immer sehr unter Druck gesetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin ruhiger geworden. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Training und glaube, ich müsste jedem noch beweisen, dass ich was drauf habe. Jetzt hatte ich diese Selbstbestätigung. Ich hab’s geschafft.

Haben Sie sich das so ähnlich vorgestellt oder überrascht es Sie selbst?

Ich habe mir schon vorgestellt, dass sich einiges ändern wird, aber nicht so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich so viel glücklicher danach bin. Ich dachte, das hält vielleicht für ein paar Wochen an. Aber jetzt, nach fast fünf Monaten, fühle ich mich noch wie nach dem ersten Tag.

Wirklich?

Ja. Das einzige, was sich mittlerweile ein bisschen verändert hat, ist, dass ich etwas negativer übers Finale denke. Am Anfang war ich total glücklich mit der Silbermedaille. Jetzt denke ich: Gold wäre doch drin gewesen. Da gab es schon die ein oder andere schlaflose Nacht, in der ich dachte: Das war der Tag, an dem es möglich gewesen wäre. Aber dann hole ich mich wieder zurück und sage mir: Es hätte auch ganz anders laufen können, ich hätte auch in der ersten Runde rausfliegen können. Deshalb bin ich über die Silbermedaille dankbar.

Es schien in Tokio so, als wäre schon Ihr erfolgreicher Halbfinalkampf der Befreiungsschlag gewesen, nach dem alle Last abgefallen war. Der Kampf um Gold kam dann noch so nach.

Das war für mich wie ein Bonuskampf. Ich habe gedacht: Ich habe mein Ziel erreicht, jetzt kämpfe ich einfach nach Lust und Laune. Und das ist der Punkt, warum ich mich im Nachhinein so ärgere. Ich habe mir den Kampf noch ein paarmal angeguckt und dachte: Da wäre viel mehr drin gewesen. Normalerweise hätte ich den auch schlagen müssen. Als Olympia-Zweiter wird einem erst später bewusst, dass der Unterschied nicht so klein ist, ob man Olympiasieger ist oder Vize. Der ist schon relativ groß.