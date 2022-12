Tischtennis-Teenager Neumann : „Mega cool und voll aufregend“

Zeit zum Erholen blieb über Weihnachten kaum. Für die Feiertage hatte sich Josephina Neumann Kraft- und Stabilisationsübungen vorgenommen, inzwischen steht sie wieder in der Trainingshalle. Ihr Wettkampfprogramm im Januar ist straff: Ein internationales Jugendturnier in Linz, die hessischen Meisterschaften, ein Nationalkaderlehrgang. Zudem hofft Josi, wie sie von allen genannt wird, auf weitere Einsätze für ihren Klub TTC Berlin Eastside. „Ich freue mich darauf, bald wieder zu spielen“, sagt sie.

Zwei Tage vor Weihnachten sitzt die Zwölfjährige in ihrem Elternhaus in Karben am Frühstückstisch; es gibt Brötchen und gekochte Eier. Am Vortag hat Josi in Fulda trainiert – mit ihrem neuen Trainer Qing Yu Meng, der auch das Bundesligateam der Männer des TTC Fulda-Maberzell betreut. Hinter ihr liegt ein Jahr, in dem sie neue Maßstäbe im deutschen Tischtennis-Nachwuchs gesetzt hat.