Herr Rutsch, wann gewinnen Sie Ihr erstes Profi-Radrennen?

Wenn man dies so genau planen könnte, würde ich ein konkretes Datum sagen. Aber das gestaltet sich schwer im heu­tigen Radsport. Mein Formaufbau hat in diesem Jahr wieder auf Paris–Roubaix gezielt, sodass ich nach einer Pause am 1. Mai (beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt/d. Red.) nicht in Topverfassung am Start sein konnte. Nach einem Höhentrainingslager stehen die Tour of Norway und die Tour de Suisse für mich an, wo ich auf Etappen ein Topergebnis anstrebe.