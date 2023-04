Jon Rahm gewinnt das Golf-Masters in Augusta. Dabei wird er emotional. Das liegt nicht nur daran, dass dem Spanier der Triumph beim Klassiker am Geburtstag seines verstorbenen Idols gelingt.

Jon Rahm sind am Ostersonntag auf dem Weg zum 18. Grün fast die Tränen gekommen: „Ich hätte nie gedacht, dass ich weinen würde, wenn ich ein Golfturnier gewinne. Aber diesmal war ich nah dran. Vor allem, weil es für mich und den spanischen Golfsport so wichtig war. Es ist der zehnte Major-Sieg für Spanien, der vierte Spieler, der das Masters gewinnt. Das ist ziemlich unglaublich“, sagte der 28 Jahre alte Baske aus dem 1500-Einwohner-Dorf Barrika, nachdem ihm am Ostersonntag in Augusta (Georgia) Titelverteidiger Scottie Scheffler ins grüne Siegerjackett geholfen hatte.

Rahm erhielt für seinen vierten Sieg des Jahres 3,24 Millionen Dollar (knapp 2,95 Millionen Euro). Er hat damit allein in den ersten Monaten des Jahres mehr als 13,2 Millionen Dollar (12,11 Millionen Euro) spielend verdient. Aber vermutlich freut sich Rahm, der schon Anfang des Jahres behauptet hatte, er sei der beste Golfer der Welt, mehr darüber, dass ihn die Weltrangliste zum sechsten Mal und in der 47. Woche als Nummer eins führt.