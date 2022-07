Jockey setzt die Peitsche ein : Derby-Sieg mit Folgen

Drei Pferde nahezu gleichauf im Ziel, vom bloßen Auge kaum zu trennen – spannender kann ein Derby kaum entschieden werden. Die 153. Auflage des wichtigsten Galopprennens in Deutschland, das am Sonntag in Hamburg 12.500 Zuschauer verfolgten, bot viel Dramatik, hatte aber auch einen faden Beigeschmack. Doch dazu später mehr.

Im Ziel schien der größte Außenseitersieg seit 40 Jahren perfekt, denn die 48:1-Chance Schwarzer Peter kam ganz außen angeflogen. „Ich habe uns schon vorne gesehen. Bitter“, sagte Andreas Helfenbein, der mit 54 Jahren der älteste Jockey im 20er-Feld war. Am Ende blieb knapp geschlagen Platz zwei, genauso knapp vor dem in der Mitte angreifenden Favoriten So Moonstruck, aber einen – wie es in der Fachsprache heißt – „kurzen Kopf“ hinter dem Mitfavoriten Sammarco. Der Hengst hatte ganz innen nach 2400 Metern die Nüstern im richtigen Moment vorne.

Vorbereitet wird der Dreijährige in Köln von Peter Schiergen, der sowohl als Jockey als auch als Trainer schon mehr als 1000 Siege erzielt hat. Als Trainer war es sein sechster Derbyerfolg. „Es war erst das vierte Rennen für Sammarco. Er hat sich von Start zu Start gesteigert und ist ein großer Kämpfer“, sagte er. Züchter und Besitzer ist der Münchner Bankierssohn Helmut von Finck, der das Gestüt Park Wiedingen in Soltau betreibt. Für ihn war es nach mehreren Platzierungen der erste Derbysieg, für den es inklusive Züchterprämie mehr als eine halbe Million Euro gab.

Mehr zum Thema 1/

Eine doppelte Premiere feierte der in Kasachstan aufgewachsene Reiter Bauyrzhan Murzabayev. Im fünften Anlauf gelang ihm der erste Derby-Erfolg und damit auch der erste Gruppe-I-Sieg. „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, denn das Derby ist ein ganz besonderes Rennen“, sagte der 29-Jährige, der in den vergangenen drei Jahren Jockey-Champion in Deutschland war und die Rangliste auch in dieser Saison wieder anführt.

Zu häufig die Peitsche benutzt

Allerdings muss er jetzt 17 Tage pausieren, denn Murzabayev setzte die Peitsche sieben statt der erlaubten fünf Mal ein. Er verliert zudem die Hälfte seiner Gewinnprozente (9750 Euro). Auch der Zweitplatzierte Helfenbein verstieß gegen die Regeln und schlug einmal zu viel zu. Die Folge sind 14 Tage Reitverbot und 3250 Euro Geldeinbuße. Das erinnert leider sehr an das Derby von 2016, als ebenfalls die beiden Erstplatzierten regelwidrig ins Ziel getrieben wurden. Der Besitzer des damals Drittplatzierten Dschinghis Secret klagte vergeblich durch mehrere Instanzen auf deren Disqualifikation.

Pikante Note am Rande: Züchter von Dschingis Secret ist das Gestüt Park Wiedingen. Die Wellen, die das Isfahan-Derby schlug, sorgten für strengere Regeln. Diesen fiel der angestammte Reiter von So Moonstruck, der achtfache Derbygewinner Andrasch Starke, zum Opfer. Er hatte im Union-Rennen Anfang Juni einen Schlag zu viel gemacht und musste während der Derbywoche pausieren. Wahrscheinlich wird das Thema Peitscheneinsatz nun wieder heftiger und grundsätzlicher diskutiert.

Für den frischen Derbysieger könnte es Anfang September im Großen Preis von Baden weitergehen. Dort dürfte er auf den zweifachen „Galopper des Jahres“, Torquator Tasso, treffen. Der Sensationssieger des Prix de l’Arc de Triomphe meldete sich in Hamburg eindrucksvoll zurück. Wie im Vorjahr gewann der fünfjährige Hengst den Großen Hansa Preis und machte damit sein verkorkstes Saisondebüt beim Frühjahrsmeeting in Baden-Baden vergessen, als er 18 Längen hinter dem Sieger Vorletzter wurde. „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagte sein Trainer Marcel Weiß. „Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, wollen wir am 23. Juli in Ascot laufen.“ Danach steht die Titelverteidigung in Baden-Baden und Paris an.

Der Hamburger Veranstalter konnte sich über eine sehr erfolgreiche Derbywoche freuen. Der Wettumsatz am Derby-Tag knackte die Ein-Millionen-Grenze. Insgesamt flossen an den fünf Renntagen knapp 2,4 Millionen Euro durch die Wettkassen des Hamburger Rennvereins – weit mehr als erwartet.