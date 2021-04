Virtueller Halbmarathon : „An erster Stelle geht es um das Miteinander“

Ist ein virtueller Lauf nur eine Notlösung in Corona-Zeiten oder ein Zeichen für die Zukunft?

Virtuelle Läufe sind eine Lösung während dieser aktuellen Situation. Natürlich ermöglichen wir der Ausdauersport-Community auch diese Möglichkeit. Ob virtuelle Läufe in der Zukunft eine Rolle spielen werden, wird sich zeigen. Derzeit sehen wir eine virtuelle Variante als Add-on.

Geht es dabei ums Gewinnen oder Mitmachen?

An erster Stelle geht es um das Miteinander der Community. Natürlich darf jeder nach seiner Facon dem Leistungsgedanken nachkommen. Erzielte Ergebnisse können bei Interesse auf die entsprechende Website geladen werden, wo ein offizielles Ranking nach zusätzlicher Registrierung erfolgt.

Braucht man als Läufer eine Gemeinschaft oder sind Jogger nicht ohnehin Individualisten, die am liebsten alleine unterwegs sind?

Der Berliner Halbmarathon und der Berlin-Marathon gehören weltweit zu den allergrößten ihrer Art. Die Größe der Teilnahmefelder der beiden genannten Events steigt stetig. Auch wenn Ausdauersportler sicherlich gerne mal für sich alleine trainieren, so suchen sie doch vor allem das Erlebnis mit und in der Community. Individuelle Ziele haben bei Events eine große Bedeutung. In der Gruppe lassen sie sich mit Begeisterung und Emotionen erreichen. Das individuelle Ziel wird zum Community-Erlebnis – beides gehört zusammen.

Mit wie vielen Teilnehmer rechnen Sie beim diesjährigen virtuellen Berliner Halbmarathon?

Im vergangenen Jahr haben wir mit der „20139 Challenge“ Maßstäbe gesetzt. Dabei maßen sich weltweit etwa 15.000 Ausdauersportler aus über 120 Ländern daran, möglichst viele Kilometer in 2:01:39 Stunden (der in Berlin 2018 erzielten Marathon-Weltrekordzeit von Eliud Kipchoge), zu absolvieren. Mit einer dazugehörigen App kreierten wir für alle Beteiligten ein hörenswertes Live-Erlebnis. Die Teilnahme war kostenlos. Beim Berliner Halbmarathon erheben wir diesmal einen Teilnahmebeitrag von sieben Euro. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass wir die Zahlen der „20139 Challenge“ nicht erreichen werden.

Können Sie damit Geld verdienen oder geht es darum, die Community dabei zu halten?

Der Community-Gedanke ist uns in der Tat sehr wichtig. Der Halbmarathon steht unter dem Motto „From Berlin to the World“ sowie dem Claim „You are not alone“. Begleitende Social-Media-Maßnahmen lassen den Halbmarathon am Event-Wochenende zu einem globalen Miteinander der Sport-Szene werden. Dabei posten die Teilnehmenden aus Berlin die typischen Hauptstadt-Sehenswürdigkeiten während ihres Laufes. Im Gegenzug sind alle anderen nationalen sowie internationalen Starter dazu aufgerufen, Strecken-Highlights ihres Rennens zu fotografieren und mit dem #virtualberlinhalf ins Netz zu bringen.

Es müssen also nicht alle in Berlin laufen?

Die Teilnahme ist weltweit möglich. Zwischen dem 9. April (00:01 Uhr MESZ) und dem 11. April 2021 (23:59 Uhr) kann in Laufschuhen, auf Inlineskates, im Rollstuhl sowie auf dem Handbike über 10 Kilometer oder 21,0975 im Rahmen des virtuellen Halbmarathons gestartet werden. Selbstverständlich muss sich bei der Wahl der Strecke im öffentlichen Straßenland an die geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung gehalten werden. Des Weiteren sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu Covid-19 zu beachten.

Wo sehen Sie die Zukunft der Volksläufe? Auf der Straße oder im Netz?

Generell auf der Straße. Jedoch werden uns hybride Events, bei denen auf der Straße sowie ergänzend virtuell gestartet werden kann, in der nahen Zukunft bestimmt begleiten. Wir arbeiten an hybriden Lösungen und entwickeln Konzepte, um die Erwartungen der Community zu erfüllen. Bedürfnisse und Emotionen wollen wir stets mit Nachhaltigkeit bedienen. Das gilt für alle unsere Events – natürlich auch für hybride Lösungen.