Jessica von Bredow-Werndl : Piaffe und Passage mit kleinem Passagier

Vor ihrer Babypause will Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit Stute Dalera in Leipzig noch einen Titel gewinnen. Auch für Isabell Werth steht ein emotionaler Abschied bevor.

Wenn man genau hinschaute, konnte man es sehen: dass da im Dressur-Viereck von Leipzig noch ein drittes, ein werdendes Wesen dabei war. Vom Band perlte sanfte Klaviermusik, das Publikum in der Messehalle 1 wurde ganz still, als Jessica von Bredow-Werndl und ihre Stute Dalera ihre Lektionen zelebrierten. Es soll Zufall gewesen sein – bei jedem Ritt im Grand Prix wird ein geräuschdämpfender Klangteppich ausgelegt –, aber die magischen Klänge ließen diese Vorführung noch ein bisschen außerirdischer erscheinen.

Erst zur Weltcup-Entscheidung an diesem Samstagabend (19.00 Uhr) werden die schmissigen oder festlichen Eigenkreationen aufgelegt zur Untermalung der Kür. Bei von Bredow-Werndl handelt es sich um ein Potpourri aus dem Musical La-La-Land. Mit dieser Kür ist sie bereits Olympiasiegerin und Europameisterin geworden.

Nun will sie bei dieser inoffiziellen Hallen-WM noch einen vorerst letzten Titel mitnehmen, bevor sie sich für ein paar Monate vom großen Sport verabschiedet. Im August erwartet sie ihr zweites Kind. Der kleine Passagier von Leipzig wird ein Mädchen. „Ich bin im fünften Monat“, sagte die 36 Jahre alte Gold-Reiterin aus Aubenhausen. „Und ich fühle mich topfit.“ Aus sportlicher Sicht sei sie sogar ein bisschen traurig, dass dies nun die letzte große Prüfung vor ihrer Babypause sei. Die fünfzehnjährige Stute fühle sich immer noch so an, als werde sie besser. „Sie will immer 100 Prozent geben. Wenn ein Fehler passiert, dann ist es meiner.“

Am Donnerstagabend machten sie keinen. Den eigens für telegene Ereignisse geschaffenen Kurz-Grand-Prix mit seinen komprimierten technischen Anforderungen, der Qualifikation für das rauschende Kür-Finale, gewannen die beiden mit 84,793 Prozentpunkten und damit einem deutlichen Vorsprung vor der Zweiten, der Dänin Cathrine Dufour mit dem erst zehnjährigen Wallach Vamos Amigos mit 80,019. Dritte wurde Isabell Werth auf Weihegold mit 79,756 Prozentpunkten.

„Ich habe keine zweite Chance mehr“

Ein kleiner Lapsus bei den Einer-Galoppwechseln kosteten sie eine bessere Note. „Ohne diesen Fehler hätten wir die 80-Prozent-Marke knacken können“, sagte die 52 Jahre alte Medaillensammlerin aus Rheinberg. Was zeigt: Auch bei der Abschiedsvorstellung der 17 Jahre alten Rappstute, einer Zierde ihrer Art, werden es die beiden an Kampfgeist nicht missen lassen. So vermessen, von Bredow-Werndl mit Dalera schlagen zu wollen, ist sie nicht. „Dieses Wunder wird nicht geschehen“, sagt Werth, die 2017, 2018 und 2019 mit Weihegold das Weltcup-Finale gewann.

„Aber an der Zweiten kann ich vielleicht kratzen, wenn alles optimal läuft.“ Sie spüre den Druck, Weihegold bei ihrem letzten Wettkampf so gut wie irgend möglich zu präsentieren. „Diesmal kann ich ja nicht sagen, wenn es diesmal nicht gelingt, machen wir es das nächste Mal besser. Ich habe keine zweite Chance mehr.“ Weihegold jedenfalls habe auch im Kurz-Grand-Prix schon gezeigt, was für ein Profi sie sei. Erst bei ihrer Abschiedszeremonie nach der Siegerehrung an diesem Samstag sollen die Emotionen raus. Das Haus wird voll sein. Den Zuschauern sei geraten, ein Päckchen Taschentücher bereitzuhalten.

Doch das Dressurleben geht weiter. Isabell Werth hat zu Hause in Rheinberg einen Stall voller Nachwuchspferde. Und Cathrin Dufours junger Westfalenwallach Vamos Amigos beweist in Leipzig, dass er zu den Top-Championatspferden der Zukunft gehören könnte. Allerdings muss er sich an den Turniertrubel besonders in der Halle noch gewöhnen. Er war sehr aufgeregt, als er das Viereck betrat. Und als das Publikum beim ersten Höhepunkt zu klatschen anfing, erzählt die Reiterin, habe sie nur noch gedacht: Nein! „Er hatte seine Beine überall.“ Dass er trotzdem bei der Sache blieb, sieht sie als gutes Zeichen.

Doch bei den Heim-Weltmeisterschaften im Sommer in Herning will sie doch lieber auf ihren erfahrenen Crack Bohemian setzen. Die Chance der Dänen, im eigenen Land den Titel zu holen, ist groß. Die dominante deutsche Mannschaft befindet in einer Umbruchphase – und das Trumpf-Ass wird wegen der Babypause fehlen. „Dalera können wir nicht kompensieren“, sagt Isabell Werth. 2024, bei den Olympischen Spielen in Paris, will Jessica von Bredow-Werndl aber noch einmal mit der Stute angreifen. Die Pause will sie nutzen, um sich eine neue Kür auszudenken.