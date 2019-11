Jay-Z will NFL-Klub kaufen : Und sei es auf Kaepernicks Kosten

Von den Hunderten von Aufnahmen, die seinen Ruf als einer der wichtigsten kreativen Köpfe der vergangenen 20 Jahre begründet haben, bietet das Musikstück „Show Me What You Got“ eine hübsche Quersumme all dessen, womit Shawn Corey Carter gerne spielt: mit den Ideen anderer Leute. Die landen als Samples und griffige Klangelemente in den Arrangements. Sie geben anderen Komponisten und Textern die Chance, mitzumischen. Und sie dienen als farbenfrohe parodistische Projektionsfläche.

Griffig inszeniert in diesem Fall im Video zum Song, einer Hommage an James-Bond-Filme und den exklusiven Lebensstil reicher Menschen im Steuerparadies Monaco. Einem Sehnsuchtsort junger schwarzer Amerikaner aus kaputten Verhältnissen. Carter selbst, inzwischen fast 50 und besser bekannt unter dem Künstlernamen Jay-Z, ist schon vor einer Weile in diesem Milieu angekommen. Von amerikanischen Medien wird er – einer der erfolgreichsten Rapper überhaupt, umtriebiger Unternehmer und Ehemann der Pop-Ikone Beyoncé – auf ein Vermögen von einer Milliarde Dollar taxiert.