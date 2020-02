Hochspringerin Mahutschich : Sprunghafter Aufstieg

„Das ist einfach grandios“, sagt Ulrike Meyfarth. Die Doppel-Olympiasiegerin im Hochsprung von 1972 und 1994 ist von Jaroslawa Mahutschich, dem neuen Hochsprung-Stern, beeindruckt. Die Ukrainerin sprang am Samstag beim Hallensportfest in Karlsruhe mit 2,02 Metern Jahresweltbestleistung und Junioren-Weltrekord und holte sich den dritten Sieg in Folge.

„Ich habe das erwartet“, sagte die 18-Jährige hinterher ganz cool, nachdem sie auch bei 2,04 Metern vielversprechende Versuche absolviert hatte. Jaroslawa Mahutschich ist in wenigen Monaten ins Scheinwerferlicht gesprungen. Im vergangenen Sommer vollzog sie einen kometenhaften Aufstieg. Die Junioren-Welt- und -Europameisterin sprang bei der WM in Doha wie entfesselt zur Silbermedaille und rüttelte am Thron der Hochsprung-Königin Marija Lassizkene. 2,04 Meter für die fünfmalige Weltmeisterin waren zu erwarten, 2,04 Meter für eine Newcomerin jedoch nicht. Die „junge Hüpferin“ steigerte sich um drei Zentimeter.

Lassizkene, die infolge des russischen Doping-Skandals bislang vom Weltverband keine Starterlaubnis erhalten hat, wurde damals nur Weltmeisterin, weil sie alle Höhen im ersten Versuch gemeistert hatte. „Marija war eigentlich mein Vorbild, jetzt ist sie plötzlich meine Gegnerin“, beschreibt Mahutschich ihr eigenartiges Gefühl. Während Lassizkene bei 2,06 Metern weiter gesprungen war, nahm Trainerin Tatjana Stepanova ihr Juwel aus dem Wettkampf. Vermutlich als Schutz, wie Experten glauben. Die 2,06 Meter wolle sie sich fürs nächste Mal aufheben, ließ sie damals wissen. „Ich habe gar nicht geglaubt und verstanden, was passiert ist“, kommentierte Mahutschich ihre Leistungsexplosion. Der Jungstar hat gerade die Schule verlassen und sich aufgemacht, in der Leichtathletik ein Weltstar zu werden. Sie hat aber auch ein Studium zur Grundschulsportlehrerin begonnen. „Ich möchte gerne mit Kindern arbeiten“, sagt Mahutschich.

Sportlich will sie noch hoch hinaus. „Natürlich möchte ich an den Olympischen Spielen teilnehmen“, sagt sie. Mit ihren Resultaten ist sie schon qualifiziert. Von einer Medaille in Tokio will sie (noch) nichts wissen. Dafür redet sie vom ukrainischen Rekord von Inga Babakowa (2,05 Meter), der schon greifbar ist. Und sie spricht über den immer noch gültigen Weltrekord, den die Bulgarin Stefka Kostadinova 1987 in Rom aufgestellt hat. „Ich denke, die 2,10 Meter sind in ein, zwei Jahren machbar“, sagt sie selbstbewusst.

Beim Springermeeting in Cottbus wurde Mahutschich zwischen einer Popsängerin und einer Harley-Davidson inmitten von Nebelschwaden bereits als neuer Star gefeiert. Für eine 18-Jährige gibt sie sich erstaunlich abgebrüht. Zwischen ihren Sprüngen liegt sie in einem langen Mantel versteckt hinter der Hochsprungmatte. Ihr Geheimnis sind (derzeit noch) die Leichtigkeit und Unbekümmertheit. „Ich springe aus Spaß, nicht um Medaillen“, betont sie. „Jetzt muss sich die junge Dame erst einmal sportlich stabilisieren und auch charakterlich beweisen“, sagt Ulrike Meyfarth. Der einstige Shootingstar weiß um den langen Weg nach oben.