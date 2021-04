Augusta : Japaner Matsuyama vor Finaltag beim 85. Golf-Masters vorn

Der 29-jährige steht auf Platz 25. der Weltrangliste. Er spielte am Samstag in Augusta trotz einer Unterbrechung wegen Gewittergefahr eine beeindruckende 65er-Runde.

Golfprofi Hideki Matsuyama geht beim 85. Masters nach einer Traumrunde mit einer deutlichen Führung in den Finaltag. Der 29-jährige Japaner spielte am Samstag in Augusta eine beeindruckende 65er-Runde und setzte sich beim traditionsreichen Major-Turnier mit insgesamt 205 Schlägen an die Spitze des Leaderboards.

Der 25. der Weltrangliste hat bereits vier Schläge Vorsprung vor einem Verfolger-Quartett mit dem zuvor führenden Justin Rose aus England, den beiden US-Amerikanern Xander Schauffele und Will Zalatoris sowie Marc Leishman aus Australien. Matsuyama blieb am dritten Master-Tag ohne Schlagverlust und schaffte neben vier Birdies am 15. Loch sogar einen Eagle.

Für den Schlag des Tages auf dem Augusta National Golf Club sorgte der Kanadier Corey Conners. Auf der sechsten Spielbahn gelang dem 29-Jährigen ein Ass.

Unterbrechung wegen schlechten Wetters

Die deutsche Golf-Legende Bernhard Langer war bei der mit 11,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. Auch zahlreiche Favoriten um Vorjahressieger Dustin Johnson hatten den Sprung unter die besten 54 Golfer im US-Bundesstaat Georgia nicht geschafft.

Die dritte Runde war zwischenzeitlich wegen eines drohenden Gewitters für etwas mehr als eine Stunde unterbrochen worden. Allerdings regnete es glücklicherweise nur und das Gewitter blieb aus.