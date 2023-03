Jan Frodeno stockte einen Moment, schüttelte fassungslos den Kopf – ehe er mit gequältem Lächeln die abermalige Hiobsbotschaft verkündete: Mal wieder muss der dreimalige Ironman-Weltmeister sein Comeback verschieben. „Es nervt, es nervt mich sehr sogar“, stöhnte der 41-Jährige. Der Start ins Abschiedsjahr muss warten, den 70.3 Ironman Oceanside kann er krankheitsbedingt nicht bestreiten.

„Ich konnte die letzten Tage nicht trainieren“, sagte Frodeno in einer Video-Botschaft bei Instagram gequält: „Meine Blutwerte sind nicht gut. Deshalb hat mir der Doktor kein grünes Licht gegeben für das kommende Rennen.“ Nach der „Seuchensaison“ 2022 setzt sich die Pechsträhne des langjährigen Dominators auf der Zielgeraden der Karriere nahtlos fort. Im August 2021 konnte er sein bis dato letztes Rennen beenden, es folgte eine gesundheitliche Odyssee.

Wegen eines Teilrisses der Achillessehne musste Frodeno die Nachhol-WM in Utah sausen lassen, beim einzigen Start 2022 bei der Challenge Roth gab er schmerzbedingt auf. Es folgte ein Fahrradsturz im Sommer, infolgedessen sich seine Hüfte entzündete und der Hawaii-Traum platzte. Gleich dreimal musste der Athlet des LAZ Saarbrücken wegen des nach eigener Aussage „toxischen Cocktails“ unters Messer, bangte zeitweise gar darum, jemals wieder normal gehen zu können.

Und ausgerechnet jetzt, wo die Verletzungsprobleme vollends überwunden scheinen, bremst ihn das Immunsystem aus. „Mein Doktor hat mir gesagt, dass ich einen Virus im Blut habe, der mich sehr schlapp fühlen lässt“, erklärte Frodeno: „Ich muss jetzt Tee trinken und mich ausruhen, um sicherzustellen, dass ich mir die aufgebaute Form der letzten Wochen nicht komplett zerstöre.“

Mehr zum Thema 1/

Denn schließlich hat er noch ein letztes großes Ziel am Horizont: Bei der diesmal in Nizza ausgetragenen Ironman-WM will Frodeno am 10. September seinen vierten Titel. Zuvor soll allerdings noch ein guter Saisonstart her, als Alternative dann eben erst am 6. Mai bei den PTO European Open auf Ibiza.