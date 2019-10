Sieg beim Ironman Hawaii : Frodeno ist der Großmeister des Triathlons

Zwei sind noch übrig. Zwei Gegner. Der britische Doppel-Olympiasieger Alistair Brownlee und der Amerikaner Tim O’Donnell. Alle anderen hat Jan Frodeno längst aussortiert aus dem Rennen um den Sieg beim Ironman Hawaii. Im Schwimmen, beim Radfahren. Einen nach dem anderen. 3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Meer und 160 Kilometer auf dem Rad – gut viereinhalb Stunden hatte sich Frodeno Zeit genommen, um die Dinge weitgehend zu regeln. Am Ende wird er sich mit der Ruhe, Geduld und Übersicht eines Champions nach 7:51:45 Stunden den dritten Sieg beim bedeutendsten Triathlon der Welt holen.

Nur noch zwei Gegner. Und zwanzig Kilometer Radfahren bis zum Wechsel auf die Laufstrecke. Was macht man da als hervorragender Läufer? Man lässt es austrudeln auf dem Rad, spart Kräfte für den Marathon in brütender Hitze. Klar. Aber falsch! Frodeno macht es anders. Er greift an. Die letzten paar Kilometer waren sie zu dritt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,9 Kilometern pro Stunde gefahren. Frodeno bietet seinen Konkurrenten nun etwas Neues an: 44,7 Kilometer pro Stunde. He’s dropping the hammer, sagt der Streckensprecher. Frodeno schlägt zu. Was er den Konkurrenten anbietet, ist nicht nur eine Tempoverschärfung, es ist eine Frage: Schafft ihr das noch, Jungs? Und es ist eine Aufforderung: Zeigen wir doch mal, was wir noch so draufhaben!