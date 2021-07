Frodenos Weltrekord : Für die Ewigkeit?

Aktualisiert am

Tri Battle Royale – über Namensgebung lässt sich bekanntlich streiten. Aber letztlich steckte am Sonntag viel Wahres drin in diesem Titel. Ein Triathlon war es zweifellos, ein besonderer sogar; ein „Battle“ war es nicht wirklich, dafür war ein Teilnehmer dieses Ausdauersport-Schlachtengemäldes dem anderen zu überlegen; und royal ging es durchaus zu. In Form einer königlichen Leistung des Königs der Königsdisziplin sozusagen.

Jan Frodeno hat seiner leuchtenden Karriere einen weiteren Glanzpunkt mit Erinnerungswert hinzugefügt. Und eine Marke gesetzt, die im Triathlon aller Voraussicht nach eine lange Weile Bestand haben wird. 7:27:53 Stunden benötigte der 39-Jährige für den exakt vermessenen Allgäuer Kurs mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Noch nie hat jemand eine Langdistanz in unter siebeneinhalb Stunden bewältigt.