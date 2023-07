Aktualisiert am

Jakeb Sullivan ist nach langer Verletzung zurück auf dem Feld. Wie lebt und denkt der Mann, der Frankfurt Galaxy zum zweiten Titel in der European League of Football führen soll?

Nach dem Knall saßen Jakeb Sullivan und Lorenz Regler nebeneinander auf dem Rasen. Sullivan wusste, dass gerade etwas kaputtgegangen war. „Ich schaute Lorenz an und sagte: ‚Mann, ich glaube, ich habe mir das Knie rausgerissen.‘ Ich sagte das ohne jede Emotion, ich war verblüfft. Wir saßen da und fragten uns: ‚Was ist gerade passiert?‘“

Jakeb Sullivan, 29 Jahre, Quarterback der Frankfurt Galaxy, hatte einen verheerenden Pass geworfen im ersten Spiel seiner Mannschaft in der European League of Football (ELF) Anfang Juni 2023. Nicht verheerend, weil er bei einem gegnerischen Spieler landete. Das passiert. Verheerend war, dass Sullivan, gewillt, den Schaden zu begrenzen, diesem Gegner nachhechtete und dabei in seinen Passempfänger Lorenz Regler rasselte.