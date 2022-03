Isabell Werth im Interview : „Ich will keinen Jasager“

Frau Werth, haben alle Ihre Pferde 100 Prozent Vertrauen zu Ihnen?

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Sie vertrauen mir zu 99 Prozent.

Wieso nicht 100?

Natürlich gibt es immer mal eine Phase, in der das Vertrauen etwas gestört ist. Beidseitig. Das ist in der Regel aber nicht bei den Pferden so, mit denen man schon seit vielen Jahren zusammen ist. Das betrifft die Anfangsphase mit jungen Pferden. Die Kennenlernphase. Man tastet sich so heran und ist ein bisschen abwartend und weiß einander nicht so ganz einzuschätzen. Es gibt Pferde, da hat man gleich so ein Urvertrauen. Und es gibt andere, wo man erst mal fragt: Na? Wie reagiert der? Wo man einander noch nicht ganz traut.