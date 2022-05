Ironman-WM in Utah : Viele Fragen um die Besten im Triathlon

Jan Frodeno und Anne Haug, die Hawaii-Sieger von 2019, dazu Patrick Lange, Champion auf Big Island 2017 und 2018, und Laura Philipp, Vierte auf Hawaii 2019 und in diesem Frühjahr in überragender Form – alles schien bereit für ein deutsches Fest bei der Ironman-WM in Utah. Doch aus dem Quartett der Hoffnungen ist nur Anne Haug geblieben. Jan Frodeno und Patrick Lange mussten wegen Verletzungen absagen. Laura Philipp wurde durch eine Corona-Infektion ausgebremst.

Die deutschen Hoffnungen ruhen nun auf Haug – und auf Sebastian Kienle, dem Hawaii-Sieger von 2014, der in dieser Saison auf die Zielgerade seiner Karriere geht. Das Rennen in Utah ist für ihn das erste seiner Abschiedstour, deren Finale er für den 8. Oktober stilgerecht auf Hawaii plant, bei der zweiten Ironman-WM in diesem Jahr. Die erste, die an diesem Samstag in St. George startet, ist der Nachholtermin des Hawaii-Rennens von 2021, das der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Nun also erst einmal Utah statt Hawaii, und die Frage, die über Monate diskutiert wurde, war: Kommt es bei den Männern zur Wachablösung? Zum Generationswechsel? Können die bärenstarken Norweger Kristian Blummenfelt, 28 Jahre alt, und Gustav Iden, 26, dem 40 Jahre alten deutschen Seriengewinner und dreifachen Hawaii-Champion Jan Frodeno gefährlich werden? Blummenfelt hat bei den Spielen in Tokio Triathlon-Gold über die olympische Kurzstrecke (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) gewonnen und bei seiner Langstrecken-Premiere beim Ironman Cozumel in Mexiko mit 7:21:12 Stunden eine neue Weltbestzeit aufgestellt.

Auch wenn er dabei von einer starken Strömung beim Schwimmen im Meer profitierte, gilt er als Athlet, der Frodenos Status als Großmeister des Triathlons infrage stellen könnte. Frodeno ist bisher der einzige Triathlet in der bisherigen Geschichte der Sportart, der sowohl Olympia-Gold (2008 in Peking) als auch den WM-Titel über die Ironman-Distanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen) gewann.

Utah ist für alle eine Wundertüte

Selbst wenn Blummenfelt an diesem Samstag in Utah gewinnen würde, wäre dies kein lupenreines Double. Ein wahrer Ironman-Champion wird schließlich nicht in Utah gekürt, sondern auf Hawaii. So sieht es Lange, so sieht es auch Frodeno, der sich deutlich gegen Überlegungen ausgesprochen hat, die WM künftig an verschiedenen Orten stattfinden zu lassen. „Wir spielen das Turnier von Wimbledon ja auch nicht in Sussex.“ Soll heißen: Tennis ist Wimbledon. Ironman ist Hawaii.

Eine weitere Frage war, welche Rolle im Generationenkampf Patrick Lange mit seinen 35 Jahren spielen kann. Auch die Antwort darauf muss vertagt werden, nachdem Lange nach einem Radsturz für Utah passen musste. Wie Frodeno, der wegen einer ramponierten Achillessehne seinen WM-Start zurückzog, konzentriert er sich auf die klassische WM im Oktober auf Hawaii.

Für Utah ist der Showdown abgesagt. Aber das heißt nicht, dass aus dieser WM jede Hochspannung entwichen wäre. Die erste Ironman-WM, die nicht auf Hawaii stattfindet, muss zwar auf den mythischen Zauber der Pazifikinsel verzichten, punktet aber mit der Ungewissheit, wie Favoriten und Außenseiter mit den neuen Bedingungen, dem neuen Rennkurs, der ungewohnten Höhenlage zurechtkommen. Allein der 180 Kilometer lange Radkurs mit 2400 Höhenmetern wird das Feld durcheinanderwirbeln, weil er starken Radfahrern andere Möglichkeiten bietet als die wohlbekannte Strecke auf Hawaii.

Utah ist für alle eine Wundertüte. Keiner weiß, was er aus ihr herausfischen wird. „Für uns wird es extrem hart“, sagt Kienle. Bei den Frauen dasselbe Bild. Große Ungewissheit über die Gefahren und Nebenwirkungen der Strecke und die taktischen Fallstricke unterwegs. „Es gibt auf diesem Kurs sehr viele Möglichkeiten, den Tank leer zu fahren“, sagt Kienle. Anne Haug wird sich, wie immer, auf ihre überragenden läuferischen Fähigkeiten konzentrieren, muss aber den schweren Radparcours in einer Verfassung überstehen, die ihr eine Chance lässt für eine Aufholjagd zu Fuß.