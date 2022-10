Triathlet Lange im Interview : „Wer soll sich das noch leisten können?“

Patrick Lange spricht über die Insel, die das Feuer für den Sport in ihm entfachte: Hawaii. Außerdem erzählt er, was er über die Kostenexplosion denkt und wie er seine Konkurrenten einschätzt.

Der Ironman auf Hawaii, den Sie 2017 und 2018 gewonnen haben, findet zum ersten Mal an zwei Tagen statt. Am Donnerstag starten in Kailua-Kona die Frauen, am Samstag die Männer (beide Rennen ab 18.15 Uhr im Livestream auf zdfsport.de) . 5000 Triathleten statt 2500 – der Ort ist überfüllt, die Preise für Unterkünfte sind explodiert. Wie beurteilen Sie das neue Format?

Man muss natürlich erst einmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich finde generell, dass die klassische Variante viel besser ist. Ein Tag, ein Rennen. So viele Starter wie bisher. Wenn man sich anschaut, wie sich die Preise hier in Kona entwickelt haben, wenn man sich anschaut, was hier schon eine Woche vor dem Start für ein unfassbarer Verkehr ist, kann es einfach nicht gut sein, dieses Event an zwei Tagen abzuhalten. Ich habe lange überlegt, wie ich dazu stehe, aber ich habe immer mehr negative Faktoren für die Verdopplung gefunden. Hawaii ist das Mekka, der Traum von so vielen Triathleten. So wie es jetzt ist, wird dieser Traum in Zukunft unbezahlbar sein, die Preise haben sich vervielfacht. Man zahlt für sieben Tage Unterkunft bis zu 13.000 Dollar, ich habe ein solches Angebot gesehen. Wer soll sich das noch leisten können?