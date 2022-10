Favorit bei Ironman Hawaii : Wer ist dieser Fanatiker Kristian Blummenfelt?

Aktualisiert am

Mister Triathlon: Der Norweger Kristian Blummenfelt hat zuletzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Bild: Imago

Wenn man verstehen will, wie dieser Mann tickt, reicht ein Zitat. Gefragt, welche Serie er am liebsten sieht, antwortete Kristian Blummenfelt: „Meine Lieblingsserie ist ,Dexter‘ wegen seiner Persönlichkeit.“ Welche Art von Persönlichkeit? „Dexter ist von einer Sache besessen. Er wacht auf und hat immer die gleiche Routine, er arbeitet den ganzen Tag an dieser einen bestimmten Sache.“

Wer Dexter kennt, weiß: Seine Besessenheit ist Mord. Ein feiner Unterschied: „Meine Besessenheit ist nicht Mord“, sagt Blummenfelt, „sondern Triathlon.“ Wie Dexter arbeite er aber jeden Tag an der Perfektionierung einer Sache, die er wirklich möge: Triathlon. Nichts sonst. In dieser kleinen Welt seines Sports ist Kristian Blummenfelt ein Killer.