Triathlet Lothar Leder : Ein Ironman-Rekord ohne Schnickschnack

Kaum etwas scheint vergänglicher als ein Fußballspiel, ein Wettkampf, ein Rennen selbst auf höchstem Niveau. Aber es gibt Ereignisse, die weit über den Tag hinaus, über viele Jahre hinweg bis in die Gegenwart wirken, die von wundersamen, ergreifenden Wenden getragen werden, die vom Beginn einer beispiellosen oder gar vom tragischen Ende einer grandiosen Ära erzählen. Sie bewegten die Welt des Sports. Wir waren dabei und berichten an dieser Stelle in loser Folge von unseren Erlebnissen und Abenteuern als Reporter.

14. Juli 1996, ein heißer Tag. Ironman in Roth, ein großes Abenteuer. Nichts ist durchdesignt in jener Zeit, weder beim Material noch in den Köpfen. Lothar Leder, 25 Jahre alt, ist aus Darmstadt angereist, er geht als einer der Favoriten ins Rennen. Der Winzersohn aus Rheinhessen geht die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen nicht mit wissenschaftlicher Kühle an, wie dies später gang und gäbe sein wird, sondern mit Härte und Emotion.