Ironman Patrick Lange : „Frankfurt war wie ein verlorenes Champions-League-Halbfinale“

Warum ist ausgerechnet Hawaii Ihr Rennen?

Mein Trainer Faris Al-Sultan hat mir vor meinem ersten Start auf Hawaii eine Message mitgegeben. Er hat gesagt, wenn du dort aus dem Flieger steigst, fängst du an zu grinsen, und damit wirst du erst aufhören, wenn du wieder in den Flieger steigst. Und so ist es. Die Insel ist etwas ganz Besonderes, das Rennen auch. Ich habe es in den vergangenen beiden Jahren gewonnen, aber ich empfinde es immer noch als große Ehre, hier starten zu dürfen. Hinzu kommt, dass ich mich das ganze Jahr über darauf vorbereite. Alle anderen Rennen kommen bei weitem nicht an den Stellenwert von Hawaii heran.