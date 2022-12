Veränderungen beim Ironman : Ein Mythos wird zu Geld gemacht

Mal ehrlich, wir können froh sein, dass die Ironman-Leute, die einen milliardenschweren Laden im Auftrag von Investoren führen, sich nur mit Triathlon beschäftigen. Sonst müssten wir vermutlich nicht nur melden, dass der Ironman Hawaii im nächsten Jahr Hawaii verlässt (zumindest halb) und die Männer woanders hin müssen zur WM.

Sondern auch Meldungen wie diese: Wimbledon findet nächstes Jahr in Halle/Saale statt, die Tour de France in der Oberlausitz und die Vendée Globe sowie der Americas Cup auf der Mosel und auf dem Bodensee. Der Marathon de Sable zieht in die Lüneburger Heide, die Abfahrt von der Streif in die Dubaier Skihalle. Und der Aufstieg auf den Mount Everest erfolgt im Wechsel im Vordertaunus und in Hinterglemm.