Anspannung bei Triathlon-Star : Ironman Frodeno und das „Tal der Tränen“

„Zurück im Ring!“ Auf Instagram kündigt Jan Frodeno sein Comeback auf der Rennstrecke mit starken Worten an. Der Champion ist wieder da, heißt das. Der Triathlet, 40 Jahre alt, hatte die Ironman-Szene in den Jahren vor der tristen Corona-Auszeit nach Belieben beherrscht und in diesem Frühjahr, als es wieder losging, wegen einer angerissenen Achillessehne passen müssen. An diesem Sonntag startet er beim deutschen Langdistanz-Klassiker in Roth.

Seine Kampfansage freilich ist mit Vorsicht zu genießen. Ob er die zwölf Runden im Ring durchhält, respektive die enorme Strecke über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen, ist keine ausgemachte Sache.