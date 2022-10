Extremerlebnis auf Hawaii : Wenn der Ironman zum Albtraum wird

Aktualisiert am

Für Triathleten ist der Ironman Hawaii ein Lebensziel: furchtbar hart, sündhaft teuer, traumhaft schön. Manchmal aber kann der Ausflug ins Paradies auch zum Albtraum werden. Im Rennen oder schon davor. Zwei Darmstädterinnen können davon ein Lied singen. Ihnen hat die Insel, der Wettkampf, übel mitgespielt, und da ist es egal, ob man Profi ist oder Amateur. Profi ist Daniela Bleymehl. Sechs Langstreckenrennen hat sie in ihrer Karriere gewonnen, darunter in diesem Jahr den Frankfurter Ironman. Amateurin ist Joanna Tywczynski, die als Krankenschwester am Darmstädter Klinikum arbeitet.

Beide, Bleymehl und Tywczynski, haben sich Anfang des Jahres beim Ironman Südafrika für die WM auf Hawaii qualifiziert. Beide gewannen in Südafrika, Bleymehl das Profirennen, Tywczynski die Altersklasse 50 bis 54 Jahre. Beide steckten eine Menge Geld und Energie in das Projekt Hawaii, beide flogen mit großen Erwartungen nach Kailua-Kona.