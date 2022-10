Gustav Iden gewinnt Ironman-WM : Das steckt hinter dem Hawaii-Triumph der Norweger

Aktualisiert am

Das Rennen noch in vollem Gang. Auf dem Weg zum Ziel des Ironman Hawaii trägt ein Fan ein Plakat vor sich her: „Norway“, steht darauf, darunter: „Petroleum, Fish, Blummenfelt“. Die Botschaft ist klar: Norwegen hat einen neuen Nationalschatz gefunden, ein neues Wunder der Natur. Nicht nur für Triathlonfans war es ausgemachte Sache, dass Kristian Blummenfelt gleich beim ersten Versuch den Ironman Hawaii gewinnen würde.

Der Triathlon-Superman der vergangenen anderthalb Jahre, Olympiasieger und Weltmeister über die Kurzdistanz, Eroberer der Weltbestzeit über die Langstrecke, Ironman-Weltmeister in Utah beim nachgeholten Termin von 2021, und so weiter und so weiter. Wer außer ihm sollte den Jahreshöhepunkt auf Hawaii gewinnen? Die Frage war nur: Wer würde Zweiter? Doch dann kam alles anders.