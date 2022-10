Triathletin auf Hawaii : Der spezielle Ironman der Daniela Bleymehl

Daniela Bleymehl ist in bester Gesellschaft. Im Lava Java Café am berühmten Ali’i Drive hängen rundherum Planen mit aufgedruckten Bildern von Triathlonstars. Der Radbauer Canyon hat in der Ironman-Woche die obere Etage des Cafés in Kailua-Kona angemietet. Die Bandenwerbung mit Konterfeis der prominentesten Athleten des Koblenzer Unternehmens macht eine Menge Eindruck.

Jan Frodeno ist dabei, der in diesem Jahr verletzt fehlende dreimalige Hawaii-Champion, der Kanadier Lionel Sanders, die Heidelbergerin Laura Philipp – und mittendrin Daniela Bleymehl aus Darmstadt. Sie gilt als eine der stärksten Radfahrerinnen im Kreis der Weltelite. An diesem Donnerstag (18.25 Uhr MESZ) startet sie beim Ironman Hawaii, dem größten Rennen im Triathlon. 2019, als es das letzte Mal in Kailua-Kona um den WM-Titel ging, ist sie Neunte geworden über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen.