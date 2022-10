„Mr. Ironman“ Mike Reilly : Vier Worte, die alle Triathleten glücklich machen

Etwa 350.000 Menschen hat Mike Reilly in all den Jahren mit einem einfachen Spruch ins Ziel ihrer Träume begleitet. Damit ist er eine eigene Marke geworden. Aber nun ist Schluss damit.

In diesem Moment wird auch der siegreiche Norweger Gustav Iden im Ziel die entscheidenden Worte gehört haben: „You are an Ironman!“ Bild: dpa

Um in einem gar nicht mal so kleinen Kreis eine Berühmtheit zu werden, um 350.000 Menschen, allesamt Triathleten, stolz und glücklich zu machen, was braucht man wohl dafür? Gewiss viel weniger, als Sie jetzt vermuten. Mike Reilly brauchte dafür vier Worte: „You are an Ironman!“ Nicht mehr.

Am vergangenen Wochenende war er in Kona zum letzten Mal Chef-Announcer des Ironman Hawaii, einmal noch stand er acht Stunden auf einer Tribüne im Ziel, und dann ist er wie immer hinunter zu den Zuschauern gestiegen, in den Zielraum, und hat Stimmung gemacht, mit Leib und Seele, hat die letzten Finisher in der Stunde vor Zielschluss über die magische Linie gebrüllt, gesungen, gesäuselt.